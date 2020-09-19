В разных районах Минска проходят акции протеста

В Минске 19 сентября запланированы акции протеста оппозиции, которые пройдут в разных регионах города.

В ближайшие часы стартует традиционный "женский марш". Аналогичные движения ожидаются и в других микрорайонах.

Напомним, массовые акции протеста начались в белорусской столице с 9 августа. Протестующие выступают против результатов президентских выборов, на которых победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов избирателей.