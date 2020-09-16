Путину в мире доверяют больше людей,чем Трампу

Американский исследовательский центр Pew Research Center (Вашингтон) провёл в 13 странах мира независимое исследование — опрос жителей на темы политической обстановки в мире и составил рейтинг политиков — глав государств и правительств.
Всего в опросе участвовали 13 273 совершеннолетних респондентов из 13 государств.
В первую очередь — что естественно, поскольку центр находится в США — вопросы касались американской повестки:
Ratings for President Donald Trump have been low in the 13 countries surveyed throughout his presidency, and that trend continues this yearhttps://t.co/3fC4iNpL3Y pic.twitter.com/FxvD96V7X9— Pew Research Global (@pewglobal) September 15, 2020
"Опрошенная общественность относится к Трампу более негативно, чем к другим мировым лидерам.
Среди шести лидеров, включенных в опрос,
- Ангела Меркель получает самые высокие оценки — ей доверяют 76% опрошенных в 13 странах;
- президент Франции Эммануэль Макрон — 64%;
- британский премьер-министр Борис Джонсон — 48%;
- президента России Владимира Путина — 23%;
- президент США Дональд Трамп — 16%".
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