Путин озвучил свою позицию по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сам разобраться с происходящим в стране без давления извне.

Такое мнение озвучил президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.