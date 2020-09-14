Народ Белоруссии должен сам разобраться с происходящим в стране без давления извне.
Такое мнение озвучил президент России Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
"Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше", — пояснил Путин.
МВД Белоруссии перебросило часть силовиков к повороту на проезд Дрозды с проспекта Победителей.