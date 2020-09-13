Хендрик Штрек: никто не знает, как правильно бороться с коронавирусом

Руководитель немецкого института вирусологии Хендрик Штрек рассказал, что исследуются все возможные методы противостояния коронавирусу. И добавил, что никто не знает какой-то единственно верный метод этой борьбы. А также назвал неверным подход, когда в расчёт идёт только количество заболевших.