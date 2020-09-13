Руководитель немецкого института вирусологии Хендрик Штрек рассказал, что исследуются все возможные методы противостояния коронавирусу. И добавил, что никто не знает какой-то единственно верный метод этой борьбы. А также назвал неверным подход, когда в расчёт идёт только количество заболевших.
"Мы не должны ограничиваться лишь количеством заражений при оценке ситуации", — убежден врач.
"С социальной точки зрения, случаи заражения без симптомов не обязательно плохи. Чем большее число людей заражается, не проявляя симптомов, тем большее — хотя бы на короткий период времени — приобретает иммунитет. Они больше не могут способствовать пандемии", — объяснил профессор.
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