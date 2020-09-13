Президент России Владимир Путин не верит в то, что белорусской оппозиции удастся дестабилизировать ситуацию в республике и лишить власти главу государства Александра Лукашенко.
Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на пять источников в администрации российского лидера.
По словам информаторов, Москва не доверяет Лукашенко, однако не может допустить приход к власти оппозиции.
Раимкул Аттакуров рассказал о настроениях в Киргизии, жизни и деятельности киргизов в России, в том числе во время коронавируса.