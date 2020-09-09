Президент РБ Александр Лукашенко дал откровенное признание насчёт его чувств после выборов. Он поделился, что волновался и переживал, что его поддержали не все белорусы. Ведь страна для него, как собственный ребёнок.

"Конечно, я был несколько разочарован, я переживал за это. Хотя сам себя как опытный человек успокаивал: ну чего ты паришься? Ну да, среди рабочих есть люди, которые не согласны с твоей позицией. Которые уже завтра хотели бы видеть нового президента. Я сам себя пытаюсь успокаивать. Но как ты себя успокоишь, если это твой ребенок? Которого ты вырастил, вынянчил, для которого, как вы сказали, ты был батькой. Поэтому да, приятного мало", — сказал Лукашенко.