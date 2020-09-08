Время Саакашвили в Грузии давно ушло – эксперт

Михаил Саакашвили не сможет стать новым премьер-министром Грузии. Этого не произойдёт, потому что его партия не имеет шансов на победу на парламентских выборах.

Такое мнение высказал президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики.

"Время Михаила Саакашвили уже давно в Грузии ушло. Он может теперь только скитаться по Европе и баламутить ситуацию там по заказу своих американских хозяев. Ему уже больше нигде нет места. Он по большому счету не рукопожатен для многих порядочных лидеров государств. И в самой Грузии его никто не ждет. Что касается победы партии нациков, как их называют в Грузии, националистов, то у них нет никаких шансов победить, хотя они могут набрать процентов 20 голосов и быть второй партией по большинству", — уверен эксперт.

Напомним, что в партии "Единое национальное движение" готовы выдвинуть бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на пост премьер-министра в случае победы на парламентских выборах. Как позднее заявил сам беглый политик, он готов возглавить правительство страны, но не на весь срок, а на пару лет. Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября.