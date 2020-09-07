В случае победы на парламентских выборах в Грузии оппозиционная партия "Единое национальное движение" выдвинет на пост премьера страны кандидатуру экс-президента Михаила Саакашвили.

Об этом рассказал оппозиционный лидер Григол Вашадзе.

"Саакашвили должен вернуться в Грузию, и он должен быть лицом к лицу со своим народом. Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в объединенную оппозицию, приняли решение выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра", — отметил политик.