В случае победы на парламентских выборах в Грузии оппозиционная партия "Единое национальное движение" выдвинет на пост премьера страны кандидатуру экс-президента Михаила Саакашвили.
Об этом рассказал оппозиционный лидер Григол Вашадзе.
"Саакашвили должен вернуться в Грузию, и он должен быть лицом к лицу со своим народом. Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в объединенную оппозицию, приняли решение выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра", — отметил политик.
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