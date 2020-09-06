Центр Минска наполнен колючей проволокой и водомётами

В воскресенье центр Минска оказался полностью заполнен силовиками, которые оцепили и выставили заграждения на всех центральных площадях столицы.

Октябрьскую площадь даже обнесли колючей проволокой.

На въезде в город дежурят экипажи ГАИ, которые проводят проверку документов у въезжающих в столицу.

На улицах города были замечены водомёты, БТР и автозаки.