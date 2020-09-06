В воскресенье центр Минска оказался полностью заполнен силовиками, которые оцепили и выставили заграждения на всех центральных площадях столицы.
Октябрьскую площадь даже обнесли колючей проволокой.
На въезде в город дежурят экипажи ГАИ, которые проводят проверку документов у въезжающих в столицу.
На улицах города были замечены водомёты, БТР и автозаки.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.