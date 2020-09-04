Дональд Трамп: Пелоси просто ненормальная

Президент Дональд Трамп резко осудил поход спикера Пелоси в салон красоты. Мало того, что заведение должно было быть вообще закрыто, так политик ещё и откровенно наплевала на все меры безопасности. К примеру, она не надела маску, что зафиксировали внутренние камеры.

Больше всего Трампа возмутило то, что Нэнси яро призывала всех и каждого соблюдать антиковидные меры безопасности. И сама же их нарушила.

Американский лидер во всеуслышание заявил, что Пелоси, по его мнению, ненормальная. И допустил, что произошедшее может повлечь за собой отставку спикера.