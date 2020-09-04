Додон не исключил перестановок в правительстве Молдавии

Новое правительство не появится в Молдавии до завершения президентских выборов. Однако после этого кабмин нужно обновить.

Такое мнение высказал президент Молдавии Игорь Додон.

"Я не думаю, что до завершения президентских выборов в республике появится новое правительство, кабмин — в этом или ином составе, но с тем же премьером, будет действовать до следующих досрочных парламентских выборов, которые, скорее всего, состоятся в марте или апреле. В команде правительства могут произойти изменения, они необходимы, на определённых этапах нужно добавлять "свежую кровь", — заявил глава государства.

Он выразил неуверенность, что парламент будет поддерживать правительство. Это связано с тем, что правящая коалиция не имеет большинства голосов. Напомним, что президентские выборы в Молдавии состоятся 1 ноября.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Молдавию могут охватить массовые акции протеста https://www.pravda.ru/news/world/1522754-moldova/, как в Белоруссии. По мнению политического аналитика Корнелия Чури, Запад создал в странах Восточной Европы условия для проведения протестов после каждых выборов. По предварительным опросам, наиболее вероятными победителями президентских выборов в Молдавии является действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду.