Молдавию могут охватить беспорядки, как в Белоруссии

Президентские выборы в Молдавии могут закончиться митингами. Тогда страна повторит белорусский сценарий.

Такое мнение высказал политический аналитик Корнелий Чуря.

"То, что происходит сейчас в Белоруссии, может случиться и в Молдавии. В Восточной Европе в постэлекторальный период всегда возможны беспорядки, так как внешние силы, а в особенности Запад, создали все условия для проведения протестов после каждых выборов. Поэтому при любом раскладе, если победит кандидат, представляющий восточные интересы, возможны беспорядки, молдавская оппозиция уже использует технологии подготовки к майдану на этот случай", — пояснил эксперт.

Согласно предварительным опросам, наиболее вероятными победителями президентских выборов в Молдавии является действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду. При этом Додон не объявлял о своём намерении идти на второй срок.

Выборы президента пройдут в Молдавии 1 ноября. Эксперты считают, что итоги будут подведены только после второго тура.

Ранее "Правда.Ру" писала, что члены парламента выразили вотум недоверия правительству, но он был отклонен. По мнению ведущего научного сотрудника в Институте общественных наук РАНХиГС Сергея Беспалова, попытки свергнуть правительство и дискредитировать президента продолжатся.