Полицейский Вашингтона застрелил ещё одного афроамериканца

Новый повод для акций протеста дали полицейские США. Они застрелили очередного афроамериканца.

ЧП произошло в Вашингтоне неподалёку от военной базы Анакостия.

"На месте происшествия было найдено огнестрельное оружие. Мы думаем, что у подозреваемого было оружие в то время (когда в него стреляли — Прим. ред.)", — пояснил шеф столичной полиции Питер Ньюсэм.

Он рассказал, что полицейские заметили автомобиль, в котором, по их данным, были вооружённые люди. Стоило правоохранителям приблизиться к машине, пассажиры выскочили и бросились врассыпную. Один из полицейских выстрелил вслед убегающему и попал. В больнице пострадавший скончался.

Напомним, что в США не утихают митинги против расовой дискриминации, полицейского произвола и жестокости правоохранителей по отношению к афроамериканцам. Протесты начались после убийства во время ареста Джорджа Флойда.

Ранее "Правда.Ру" писала, что полицейский из города Кеноша (штат Висконсин) застрелил афроамериканца на глазах его детей. В городе тут же начались митинги.