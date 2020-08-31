Германия осуждает Белоруссию и проводит жёсткие аресты - эксперт

Власти Германии осуждают жестокость, проявленную белорусскими властями и силовиками по отношению к митингующим, а сами поступают не менее жёстко. Пример мир увидел сегодня, когда в Берлине прошли акции протеста против ужесточения антикоронавирусных мер.

Такое мнение высказал заместитель директора по научной работе института Европы РАН Владислав Белов.

"Это усталость людей от режима, плюс ценностный подход, что ограничивают права человека. В обществе из 83 миллионов, естественно, есть недовольные. Меньшинство всегда может проявить свое недовольство, Здесь, мне кажется, больше урок того, каким образом власть пытается противостоять подобного рода выражениям недовольства. Потому что мы видим, с одной стороны, Минск осуждают, с другой стороны, мы видим относительно такие же жёсткие задержания в Берлине. И вот вопрос демократии, где она начинается, где она заканчивается", — отметил эксперт.

Он уверен, что в Берлине была спровоцированная провокация. В том числе и у российского посольства, где протестанты бросали в здание пустые стеклянные бутылки и камни, за что и были задержаны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что 31 августа в Берлине протестующие пытались ворваться в Бундестаг.