Страсти по интернету: новые подробности из Минска

В столице Белоруссии начались перебои с интернетом в ходе Марша мира и справедливости. Стали появляться сообщения о том, что связь всё хуже и хуже. А после появились слухи о ее полной блокировке в столице.

Один из белорусских мобильных операторов дал этому официальное объяснение. Скорость и пропускную способность снизили специально, по требованию действующей власти.

Напомним, в Минске собрались тысячи людей для того, чтобы провести Марш мира и справедливости. Мирного протеста не получилось. Были задержания жителей силовиками. Сейчас люди направились в сторону резиденции Александра Лукашенко в Минске.