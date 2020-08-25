Меркель потребовала от Москвы "найти и наказать отравителей Навального"

Всего через несколько часов после того, как берлинская клиника Шарите объявила, что считает Алексея Навального жертвой отравления, немецкое правительство в лице канцлера Ангелы Меркель приказало Москве найти виновных.

Беспрецедентное заявление, подписанное Меркель и министром иностранных дел Хейко Маасом, призвало российские власти провести "прозрачное и всестороннее" расследование обстоятельств болезни «борца с коррупцией»: