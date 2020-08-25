Меркель потребовала от Москвы "найти и наказать отравителей Навального"

Всего через несколько часов после того, как берлинская клиника Шарите объявила, что считает Алексея Навального жертвой отравления, немецкое правительство в лице канцлера Ангелы Меркель приказало Москве найти виновных.
Беспрецедентное заявление, подписанное Меркель и министром иностранных дел Хейко Маасом, призвало российские власти провести "прозрачное и всестороннее" расследование обстоятельств болезни «борца с коррупцией»:
"Согласно заявлению команды врачей из Шарите, данные клинических исследований свидетельствуют о том, что Алексей Навальный был отравлен, - говорится в документе. - Принимая во внимание выдающуюся роль Навального среди политической оппозиции в России, Москва должна тщательно изучить точные обстоятельства этого дела. Виновные должны быть выявлены и привлечены к ответственности», - написано в послании, адресованном Кремлю (цитата RT).
В Берлине ещё не готовы подтвердить, что оппозиционного политика Алексея Навального отравили.