Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
На вакцине от коронавируса Россия сможет заработать миллиарды
Врач оценила шансы Навального на выздоровление
В Европе приравняли Лукашенко к Мадуро
Поветкин готов провести реванш с Уайтом
Учёные предсказывают повышение уровня воды в морях планеты
Уайт хочет провести реванш с Поветкиным до конца года
Европа не хочет превращать Белоруссию "во вторую Украину"
Президент Молдавии: День Победы - любимый праздник республики
Митинг белорусской оппозиции проходит в Гомеле

О событиях в Минске рассказала пресс-секретарь Лукашенко

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Воскресенье в Минске выдалось очень неспокойным. Была даже попытка штурма резиденции президента Белоруссии. О ситуации рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По ее словам, Лукашенко весь день работал в ситуационном центре во дворце Независимости. Попытка штурма, действительно,была, но "решимости митингующих" на это не хватило. После того, как немногочисленная толпа отошла от здания, Лукашенко на вертолете (да, он, как и сообщали СМИ, вызывал вертолет) и облетел город, чтобы своими глазами увидеть реальную картину.

По возвращении в дворец Независимости, говорит Эйсмонт, белорусский президент поблагодарил силовиков, которые охраняют периметр и вернулся в ситуационный центр, где и находится в настоящее время.

Пресс-секретарь особо подчеркнула, что ни сам Лукашенко,ни его дети (они все это время находятся с ним рядом) никуда не уезжали и не собираются.

Последние материалы
Осторожно: вакцину от коронавируса в интернет "продают" мошенники
На вакцине от коронавируса Россия сможет заработать миллиарды
О событиях в Минске рассказала пресс-секретарь Лукашенко
Почему умер Майкл Оджо?
НБА вернулась: особенности рестарта, выходки баскетболистов и MVP сезона
Врач оценила шансы Навального на выздоровление
В Европе приравняли Лукашенко к Мадуро
Поветкин готов провести реванш с Уайтом
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
На протестах в Минске был замечен украинский флаг
Популярное
Новости Белоруссии
Началось: в Минск стягивают военную технику

Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.

Началось: в Минск стягивают военную технику
Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии
Новости Европы
Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии
Новости Белоруссии
В центре Минска началось шествие против Лукашенко
Бывший СССР
Жириновский описал, как Россия присоединит Белоруссию
Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску Василий Амирджанов Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова
Комментарии
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Врач оценила шансы Навального на выздоровление
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Защитников Великой Отечественной войны захоронили под Волгоградом
Минску не нужны "заезженные советы" Зеленского
Учёные предсказывают повышение уровня воды в морях планеты
В Европе приравняли Лукашенко к Мадуро
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Лавров: на Тихановскую оказывали давление
Лукашенко рассказал, что было бы с Белоруссией без него
Юлия Тимошенко находится в тяжёлом состоянии из-за коронавируса
Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску
Белоруссия может повторить "крымский сценарий"
В столице Польши проходит акция в поддержку Лукашенко
Татьяна Жданок: положение русских в Латвии сравнимо с холокостом
От рук преступников в России погибли более четырех тысяч человек
В таджикском Памире отстроили новое современное здание РОВД
В таджикском Памире отстроили новое современное здание РОВД
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ