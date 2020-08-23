О событиях в Минске рассказала пресс-секретарь Лукашенко

Воскресенье в Минске выдалось очень неспокойным. Была даже попытка штурма резиденции президента Белоруссии. О ситуации рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

По ее словам, Лукашенко весь день работал в ситуационном центре во дворце Независимости. Попытка штурма, действительно,была, но "решимости митингующих" на это не хватило. После того, как немногочисленная толпа отошла от здания, Лукашенко на вертолете (да, он, как и сообщали СМИ, вызывал вертолет) и облетел город, чтобы своими глазами увидеть реальную картину.

По возвращении в дворец Независимости, говорит Эйсмонт, белорусский президент поблагодарил силовиков, которые охраняют периметр и вернулся в ситуационный центр, где и находится в настоящее время.

Пресс-секретарь особо подчеркнула, что ни сам Лукашенко,ни его дети (они все это время находятся с ним рядом) никуда не уезжали и не собираются.