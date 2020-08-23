Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская заявила, что хочет сохранить связь с Россией, поскольку эта страна является ближайшим соседом.

"Совершенно очевидно, что Россия — наш сосед. И что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с РФ, причем даже в больших объемах, чем с Европейским союзом", — пояснила она.

"И я уверена, что никто не сделает поворота на 180 градусов. Потому что Белоруссия — это не Украина", — добавила Тихановская.