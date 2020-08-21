Телеканал "Аль-Джазира" рассказал о брутальности русских мужчин

Катарский телеканал Al Jazeera показал документальный фильм о популярности в России смешанных единоборств (ММА).

В ленте, которая называется "ММА: экстремальная страсть России", прослеживается путь знаменитых спортсменов и показаны кадры "любительских" боёв.

Начинается фильм с кадров знаменитых — благодаря "Ютубу" — на весь мир уличных боев "Стрелка" — любительских боёв без правил под открытым небом, в которых может принять участие любой человек с улицы.