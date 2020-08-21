Катарский телеканал Al Jazeera показал документальный фильм о популярности в России смешанных единоборств (ММА).
В ленте, которая называется "ММА: экстремальная страсть России", прослеживается путь знаменитых спортсменов и показаны кадры "любительских" боёв.
Начинается фильм с кадров знаменитых — благодаря "Ютубу" — на весь мир уличных боев "Стрелка" — любительских боёв без правил под открытым небом, в которых может принять участие любой человек с улицы.
"Закалка силы и духа у молодёжи в России начинается с ранних лет. Фанаты, среди которых много мальчишек, приходят посмотреть, как бойцы бьют кулаками, ногами и коленями своих противников и, вдохновившись их примером, вливаются в ряды бойцов. Любовь к ММА — ещё одно свидетельство брутальности русских", — рассказывают авторы фильма.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.