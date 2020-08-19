Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к лидерам европейских стран и призвала их не признавать результаты выборов в республике.
"Я призываю вас не признавать эти фальсифицированные выборы. Господин Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и мира… Я призываю вас поддержать пробуждение Белоруссии", — заявила Тихановская.
Напомним, Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.