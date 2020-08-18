Новости в пометкой "Срочно!" появились в ряде украинских СМИ. По версии журналистов, Россия начала подготовку ко "вторжению в Белоруссию" и уже стянула войска к границе.
Издания ссылаются на "размещённый очевидцами в социальных сетях видеоролик", на котором видны движущиеся по дороге военные машины. Правда, что это за дорога, когда видео снято, не уточняется.
"Предположительно, колонна российской армии появилась в Смоленской области", — пишут украинские журналисты, но на чём предположение основано, — не говорят.
Пользователи соцсетей на этот раз "всепропальщикам" не поверили и принялись активно их разоблачать.
"Эх, ребята… нас как дураков сорят с друг другом, а мы ведёмся. Хотя мы, три богатыря, всегда были едины и непобедимы!!! Не теряйте голову и помните, где брали начало…".
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.