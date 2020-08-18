Новый фейк от Киева: Москва готовится войти в Белоруссию

Новости в пометкой "Срочно!" появились в ряде украинских СМИ. По версии журналистов, Россия начала подготовку ко "вторжению в Белоруссию" и уже стянула войска к границе.

Издания ссылаются на "размещённый очевидцами в социальных сетях видеоролик", на котором видны движущиеся по дороге военные машины. Правда, что это за дорога, когда видео снято, не уточняется.

"Предположительно, колонна российской армии появилась в Смоленской области", — пишут украинские журналисты, но на чём предположение основано, — не говорят.

Они пишут, а народ не верит

Пользователи соцсетей на этот раз "всепропальщикам" не поверили и принялись активно их разоблачать.