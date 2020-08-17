Оппозиция готова предложить Лукашенко неприкосновенность

Добровольная передача власти оппозиции поможет Александру Лукашенко избежать преследования. Он получит неприкосновенность.

О такой вероятности рассказал бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало.

"Естественно, что надо вести диалог", — заявил политик, отметив, что поведение Лукашенко не оставляет надежды на проведение переговоров.

Также Цепкало сообщил, что 18 августа намерен провести онлайн-конференцию с конгрессменами и сенаторами США, которые интересуются ситуацией в Белоруссии. Причем среди них есть как демократы, так и республиканцы. По заверению несостоявшегося президента, он намерен инициировать слушания в конгрессе США по Белоруссии.

"Но и не только. Я сейчас с европейскими парламентариями встречаюсь, с российскими тоже, кстати, встречался, общался. Я не буду по именам называть, но это те, кому интересна ситуация в Белоруссии, кто разделяет наши устремления и убеждения, что она должна быть цивилизованной демократической страной, открытой всему миру", — рассказал Валерий Цепкало.

Сейчас политик вместе с семьёй готовится к переезду. Они покинут Украину и направятся в Польшу.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на оппозиционера заведено уголовное дело о взяточничестве. Он объявлен в розыск как в России, так и в Белоруссии.