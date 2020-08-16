На Валерия Цепкало завели уголовное дело о взяточничестве

Валерий Цепкало, экс-претендент на пост президента Белоруссии, обвиняется во взяточничестве. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Он объявлен в розыск как в России, так и в Белоруссии, об этом сообщает управление уголовного розыска УВД Минского облисполкома. Ориентировку передал агентству Интерфакс штаб Цепкало, но юристы политика еще не получили официального подтверждения этому.