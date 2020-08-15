Лукашенко никому не собирается передавать власть

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что действующая власть республики способна "удержать ситуацию" и никому не собирается передавать бразды правления.

Так он прокомментировал создание совета по передачи власти в Белоруссии избирательным штабом оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской.

"Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - утверждает Лукашенко.

"Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы", - добавил президент.