В Минске готовы вести диалог с Евросоюзом при "любой обстановке", но санкции — это "конец политики".

С таким заявлением выступил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Санкции — это конец политики. Поэтому ключевой вопрос сейчас — есть ли у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас — есть. Во внешней политике Беларуси Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений", — пояснил представитель белорусского МИД.