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Эксперт: Россия должна зеркально ответить Словакии

Мир » Европа » Евросоюз

Россия не должна реагировать на провокации со стороны Запада. На высылку дипломатов из Словакии нужно ответить зеркально.

Такое мнение высказал экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

"Во-первых, предлог явно надуманный, высосанный из пальца. Это же политика. Недавно из Чехии выгоняли наших дипломатов, а теперь из Словакии. А в прошлом году еще из каких-то стран Западной Европы — членов НАТО. Это политика бесконечно наносить нам какие-то удары. Но самое главное, я считаю, что нам надо зеркально отреагировать, выслав троих дипломатов. И поменьше на это внимание обращать. Это план в рамках НАТО разработанный, утвержденный американцами, естественно. Какие-то действия все время то в экономической, то в политической области предпринимаются. Главное, очернить", — пояснил эксперт.

Он отметил, что западным странам постоянно везде мерещиться "рука Кремля". И как только у них возникают какие-то проблемы, они тут же списывают это на происки Москвы.

Напомним, что Словакия выслала троих российских дипломатов с семьями. Европейская страна объявила их персонами нон-грата, заявив, что они нарушили Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

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