Российские дипломаты с семьями покинули Словакию

Российские дипломаты, работавшие в Словакии, покинули страну. Они выехали из Словакии вместе с семьями.

Как сообщил пресс-секретарь российского посольства в Братиславе Владислав Куликов, Словакия объявила их персонами нон-грата. В МИДе европейской страны заявили, что россияне нарушили Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. В частности, речь идет о злоупотреблении выдаваемыми визами. Также указано, что было совершено преступление, правда, что за преступление, не уточняется.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, решение было принято не только в Словакии.

"Я вдруг неожиданно сегодня прочел что официальный представитель госдепартамента госпожа Ортагус выразила позитивную оценку решению словацких властей о высылке российских дипломатов. По-моему, больше из иностранных представителей никто в таком ключе эту ситуацию не комментировал. Поэтому делайте вывод, кто причастен, кто может быть заинтересован в том решении, которое суверенная Словакия приняла в отношение трех российских дипломатов", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Россия обещала ответить Словакии "зеркально".