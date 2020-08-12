Силовикам Белоруссии запретили трогать журналистов

Журналистов просят не рисковать собой на незаконных митингах. К этому их призвали в МВД Белоруссии.

Обещали, что журналистов больше трогать не будут, но при одном условии.

"Моя принципиальная позиция — журналистов не трогать! Кроме случаев, где они становятся между нарушителями и силами правопорядка", — заявил глава МВД Белоруссии Юрий Караев.

Ранее "Правда.Ру" писала, что за неделю в республике арестовали 55 журналистов. Практически все случаи задержания сотрудников СМИ классифицируются как "нарушение прав журналистов, которые выполняли свой профессиональный долг".

Пострадали и российские журналисты: бывший специальный корреспондент РБК, журналист Meduzа Максим Солопов, корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, корреспондент "Sputnik Беларусь" Евгений Олейник, российский военкор, основатель проекта WarGonzo Семён Пегов.

Редакции крупных СМИ России опубликовали открытое обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Они отметили, что их возмущает "применение силы к коллегам, равно как и отсутствие информации об их состоянии и местонахождении".