Предоставить информацию о состоянии и местонахождении российских журналистов требуют российские СМИ. Редакции крупных изданий обратились к властям Белоруссии.

Подписи поставили руководители редакций "Ведомостей", "Коммерсанта", РБК. Они отметили, что журналисты из России находились в республике с редакционными заданиями и действовали в соответствии со своими обязанностями. До выборов были задержаны и депортированы журналисты телеканала "Дождь", а в столкновениях после выборов пострадали

— бывший специальный корреспондент РБК, журналист Meduzа Максим Солопов;

— корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко;

— корреспондент "Sputnik Беларусь" Евгений Олейник;

— российский военкор, основатель проекта WarGonzo Семён Пегов.

"Ситуация с Максимом Солоповым и Семёном Пеговым особенно тревожная. Журналисты Daily Storm, которые, по их словам, не получили серьёзных травм, сообщили, что силовики избили Максима Солопова. Ни от Пегова, ни от Солопова до сих пор нет никаких известий.

Применение силы к нашим коллегам, равно как и отсутствие информации об их состоянии и местонахождении, вызывает у нас возмущение. Мы, представители российских СМИ, требуем от властей Белоруссии предоставить полную и исчерпывающую информацию о состоянии журналистов, при необходимости предоставить им медицинскую помощь и допустить до них сотрудников российского посольства в Минске. Также мы настаиваем на их немедленном освобождении", — говорится в обращении.