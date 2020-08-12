В Германии оценили роль США в мире

США перестали быть примером и гарантом международного порядка. Это связано с тем, что они все больше отказываются от многосторонних соглашений с другими странами.

Такую оценку стране дал глава UNA-Germany Детлеф Дцембрицкий. Он подчеркнул, что в ООН ждут, что 3 ноября Дональд Трамп не выиграет президентские выборы. Политик приравнял США к Ирану, Йемену, Сирии и Ливану — странам, которые создают самые серьезные очаги конфликтов в мире.

"Такие правительства не являются частью решения наших глобальных проблем, они являются частью проблемы. Популистские и националистические течения всегда заходят в тупик. Они не могут разрешить сегодняшние многочисленные трансграничные кризисы и уже терпят неудачу в своей собственной стране", — заявил Дцембрицкий.

UNA-Germany — организация, которая информирует общественность ФРГ о деятельности ООН и анализирует германскую политику в организации.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Германии крепнет скепсис в отношении США и НАТО. Это показал опрос, проведенный в стране.