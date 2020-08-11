Лавров: мы достроим "Северный поток -2"

Проект "Северный поток-2" будет завершен. Этому не помешают никакие санкции.

В этом заверил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Сегодня он встретился с коллегой из Германии Хайко Маасом, который прибыл в Москву.

"Из экономического блока мы сделали акцент на завершении проекта строительства газопровода "Северный поток — 2". Разумеется, учитывали беспрецедентное санкционное давление со стороны Соединенных Штатов. Мы ценим позицию Берлина, принципиальную позицию в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы на основе тех оценок, которые сама Европа, сами европейские страны выносят, а не на основе оценок, которые делаются из-за океана", — заявил глава российского МИДа.

"Северный поток-2" — газопровод от берегов России через Балтийское море до Германии. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год. Антагонистами проекта выступают США, которые в конце прошлого года ввели санкции. После этого компания-подрядчик приостановила работу.