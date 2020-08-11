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Автор Антон Куликов

Против лома нет приема? Партнер "Северного потока-2" усомнился в успехе проекта

Экономика

Впервые европейская компания, которая является партнером "Северного потока-2", допустила, что из-за возможных американских санкций строительство газопровода не будет завершено.

Почему засомневалась Uniper

"Поскольку США активизируют усилия по введению адресных санкций против проекта "Северный поток — 2", увеличивается вероятность того, что строительство газопровода будет задержано или вовсе не завершено", — говорится в отчете германской Uniper.

В компании уже подготовились к списанию кредита, который был предоставлен Nord Stream 2 и потере ожидаемого дохода. Uniper вложила в проект 700 миллионов евро, а всего должна была выделить 950 миллионов.

Напомним, что в общем строительство проекта оценивается в 9,5 миллиардов евро. Половину инвестирует "Газпром", половину — европейские компании (Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall). Но Uniper стала первой, которая в своем отчете заявила о том, что проект может быть остановлен.

По факту, проект и так остановлен с декабря прошлого года, когда США ввели санкции. Но Вашингтон не останавливается, грозя новыми санкциями. Причем давление идет на всех уровнях — достаточно напомнить, сколько шума было письма американских сенаторов администрации порта Мукран, который является базой для строительства.

Против лома нет приема: так можно описать ситуацию вокруг строительства "Северного потока-2". Судя по отчету Uniper, убытки на сотни миллионов евро из-за возможного списания средств представляются куда более приемлемым вариантом, нежели попадание в американские санкционные списки.

Без паники?

Впрочем, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач не склонен драматизировать ситуацию.

"Uniper является публичной компанией, которая предоставляет отчетность в соответствии со стандартами бухгалтерского учета и требованиями регуляторов. Эти требования подразумевают описание рисков, связанных с деятельностью этой компании. Соответственно, в разделах рисков указываются все возможные и даже не очень возможные, но вероятные риски", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По его словам, в подобного рода отчеты включают максимальное число рискованных ситуаций.

"Вероятность может быть 0,1%. Может он вырасти до 0,2% — это будет двукратное увеличение вероятности. Понятное дело, что против проекта ведется "военная операция" со стороны Соединенных Штатов. Это очень серьезно. Инвесторы перестраховываются. Это не значит, что они хотят выйти. Хотя на них оказывается очень серьезное давление со стороны мирового финансового гегемона", — отметил Алексей Гривач.

Он подчеркнул, что работа над завершением строительства газопровода продолжается.

"На мой взгляд, сейчас идет процесс переосмысления в Европе взаимодействия с Соединенными Штатами, консолидируется политическая элита по этому вопросу. В той же Германии даже силы, которые никогда не отличались благосклонностью к развитию сотрудничества России и Германии, в частности поддержка "Северного потока-2", высказываются в пользу того, чтобы он теперь был завершен. Это вопрос даже больше одного проекта, это вопрос экономического и политического суверенитета Европы над своими делами. И то наглое вмешательство (США) даже в некотором смысле помогает европейцам осознать важность его завершения", — считает эксперт.

"Если Европа будет стоять на страже своих интересов и этого проекта, то вероятность его благополучного завершения будет не снижаться, как считают аудиторы компании Uniper, а увеличиваться", — сказал Алексей Гривач.

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Темы алексей гривач северный поток-2
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