Парламент Белоруссии сделал заявление из-за массовых акций протеста, которые проходят в стране после президентских выборов.
"Нельзя допустить, чтобы молодёжь Белоруссии стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций", — сказано в сообщении депутатов.
Члены парламента отмечают, что путь насилия неприемлем для белорусского народа.
Белорусский лидер Александр Лукашенко может в скором времени покинуть республику из-за массовых акций протеста, которые были спровоцированы президентскими выборами.