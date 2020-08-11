Парламент Белоруссии сделал заявление из-за массовых акций протеста, которые проходят в стране после президентских выборов.

"Нельзя допустить, чтобы молодёжь Белоруссии стала разменной монетой в желании раскачать ситуацию. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а государство — обеспечивать правопорядок и спокойствие. Действия правоохранительных органов адекватны провокациям участников несанкционированных акций", — сказано в сообщении депутатов.