Цепкало: на Тихановскую оказывают давление

На оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую надавили, чтобы она уехала из республики и призвала своих сторонников игнорировать протесты.

Об этом сообщил оппозиционер Валерий Цепкало. По его словам, в качестве основного рычага давления на Тихановскую белорусские власти использовали её мужа.

Ранее Тихановская записала два видеообращения, в которых подтвердила свой отъезд в Литву и посоветовала своим сторонникам не участвовать в акциях протеста, а также соблюдать закон.