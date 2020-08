Брифинг Трампа прервали выстрелы у Белого дома

Сегодняшний брифинг президента США Дональда Трампа был прерван всего через пару минут Секретной службой, которая вывела его из зала, как только поступили сообщения о выстрелах у Белого дома.

TRUMP EVACUATED from White House press briefing room by US Secret Service. An agent locked the briefing room doors from the exterior. pic.twitter.com/El9Xi4lAlE