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Брифинг Трампа прервали выстрелы у Белого дома

Мир

Сегодняшний брифинг президента США Дональда Трампа был прерван всего через пару минут Секретной службой, которая вывела его из зала, как только поступили сообщения о выстрелах у Белого дома.

Несколько американских изданий сообщили о двух "громких хлопках" у Белого дома.

"Это была стрельба у Белого дома, - пояснил Трамп после того, как пресс-конференция возобновилась, поблагодарив Секретную службу за ее быструю реакцию. - Секретная служба отвела меня в ближайший Овальный кабинет на несколько минут, пока периметр не был обеспечен охраной".

По словам нескольких репортеров, инцидент со стрельбой действительно был. Он произошел на пересечении 17-й улицы Нью-Йорка и Пенсильвания-авеню, недалеко от старого административного здания. Трамп заявил, что правоохранительные органы застрелили подозреваемого.

Позже Секретная служба сообщила, что один из ее агентов и один подозреваемый были доставлены в больницу. Об их состоянии пока ничего неизвестно.

"Этот инцидент возможно, не имел никакого отношения ко мне", - сказал Трамп журналистам.

Напомним, в последние месяцы в столице США произошел всплеск насилия с применением огнестрельного оружия после антиполицейских протестов, вызванных смертью Джорджа Флойда, афроамериканца, убитого полицейским.

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