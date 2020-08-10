Несколько министров Ливана ушло в отставку

Несколько министров правительства Ливана ушло в отставку. А о полном роспуске кабмина заявил глава Минздрава.



Заявление сделал Хамед Хасан. Ранее свою отставку объявил глава минобороны Зейны Акр. Официального подтверждения роспуска кабинета министров пока нет, но вечером планируется заявление премьера Ливана.



Стоит отметить, что именно этого требуют жители Ливана, которые уже несколько дней не прекращают массовые протесты. Граждане настаивают на смене правительства и социальных и экономических реформах в стране.



Ранее премьер Ливана Хасан Диаб предложил свой выход из кризиса. По его мнению, необходимо провести досрочные парламентские выборы.



"Правда.Ру" сообщала, что лидеры ряда стран готовы оказать финансовую помощь Ливану. Это будет сделано, когда в стране прекратятся митинги и будут проведены реформы, которых требуют граждане. Гуманитарная помощь составит 300 миллионов долларов. Эти средства направят на восстановление Бейрута, который пострадал после взрыва аммиачной селитры в порту. Деньги готовы дать Франция, США, Иордания, Египет, Китай, страны ЕС и Персидского залива.