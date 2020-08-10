Избирательный штаб оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской призвал власти страны к переговорам.

"Мы передали информацию в администрацию президента Белоруссии и МВД, что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе", — сообщила сотрудница штаба Мария Колесникова.

"Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью. Это всё на их совести, не на нашей", — добавила сама Тихановская.