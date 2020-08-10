Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на выборах главы государства.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", — сказано в поздравительной телеграмме.