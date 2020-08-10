Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Белоруссии и призвал его отказаться от уличного насилия, а также пойти на диалог с властями.
"Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу, потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Белоруссии выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия", — утверждает украинский лидер.
Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.