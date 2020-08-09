Донбассу нужно преодолеть наследие Русской весны и вернуться в состав Украины.

Такое мнение высказал мэр Харькова Геннадий Кернес.

"Вы понимаете, вот, я в Харькове пережил эту весну, так сказать, русскую, я вот остался инвалидом, потому что в меня стреляли, потому что я не давал сделать того, чего хотели, и я шел напролом, доказывая людям, что Харьков — это Украина. Что никаких ХНР, никаких республик здесь не будет.

Здесь будет Харьков, Украина, и люди меня поддержали и поддерживают в этом", — пояснил чиновник.