У задержанных в Минске российских журналистов не было разрешения

Телеканал запрашивал у Белоруссии аккредитацию на работу корреспондентов в Белоруссии, но не получил утвердительного ответа.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на главного редактора "Дождя" Тихона Дзядко, журналисты работали без разрешения властей.

"Мы аккредитацию не получили, каждый день нас просили перезванивать попозже… Мы работали в ожидании получения подтверждения аккредитации", — сообщил Дзядко.

Ранее сообщалось, что российские корреспонденты телеканала "Дождь" задержаны в Минске.