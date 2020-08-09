Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская скрылась перед выборами

Главный оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приняла решение скрыться от властей перед днём голосования.

8 августа политик вместе со своими детьми и всем избирательным штабом уехала. Сейчас с ней невозможно связаться. Представители Тихановской утверждают, что она не покидала Минск и находится в "безопасном месте", однако точное её месторасположение не называют.

Такое решение кандидат могла принять в связи с недавними задержаниями своих сторонников.