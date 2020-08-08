Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Москве и Татарстане вырос уровень коррупции
Скончался известный российский тренер по плаванию Геннадий Турецкий
Названы регионы с самым низким приростом заражённых коронавирусом
В России выявили 5 212 новых заражённых "ковидом"
Проект о полётах бизнес-классом сочли аппаратной диверсией в Хабаровске
Вильфанд назвал самые тёплые российские курорты
Москвичам пообещали дождливый выходной
Названы самые популярные сериалы Netflix этого лета
Стало известно, в каких сферах легче всего найти подработку

Журналистов телеканала "Настоящее время" депортировали из Белоруссии

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

В Белоруссии задержали журналистов телеканала "Настоящее время" и выдворили из страны. Они вылетели на Украину.

Об этом сообщило посольство Украины в Минске, поскольку среди задержанных есть два гражданина страны. Также среди выдворенных один гражданин РФ.

"По информации посольства Украины в Белоруссии, двух задержанных в Минске журналистов — граждан Украины — депортировали, в 23.40 они вылетели на Украину авиарейсом Минск-Одесса", — сказано в сообщении ведомства.

Телеканал "Настоящее время" был создан радиостанцией "Радио Свобода" при участии "Голоса Америки". Эти организации финансируются Конгрессом США через правительственное Агентство по глобальным медиа.

Последние материалы
Москвичам пообещали дождливый выходной
Эксперт о страхах Лукашенко: "Разводят как лоха"
Названы самые популярные сериалы Netflix этого лета
Стало известно, в каких сферах легче всего найти подработку
Киану Ривз примет участие в съёмках сиквелов "Джона Уика"
В Таиланде погибла блогерша из Украины
Дегтярёв не разрешал краевым чиновникам летать бизнес-классом
Названа главная ошибка Лукашенко, которую он допустил перед выборами
Причины, почему онлайн-обучение — это будущее образования
Жители Хабаровска снова вышли на митинг в поддержку Фургала
Популярное
Новости Белоруссии
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов

Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.

Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Миссия СНГ оценила досрочные выборы в Белоруссии
Новости Белоруссии
Миссия СНГ оценила досрочные выборы в Белоруссии
Кремль
Опрос показал уровень доверия Путину
Новости Белоруссии
В Белоруссии накануне выборов задержали граждан США
Василий Амирджанов Белорусские диджеи будут ждать перемен под арестом Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Сергей Шахматов рассказал, как Билл Гейтс маскирует свои истинные намерения
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Юрист Алексеев объяснил, что делать России после интервью Родченкова
Юрист Алексеев объяснил, что делать России после интервью Родченкова
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Пепел Хиросимы и Нагасаки навсегда на флаге США
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Разрыв с Белоруссией будет стоить России $20 миллиардов
Билл Гейтс рассказал о "катастрофе страшнее коронавируса"
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ