Журналистов телеканала "Настоящее время" депортировали из Белоруссии

В Белоруссии задержали журналистов телеканала "Настоящее время" и выдворили из страны. Они вылетели на Украину.

Об этом сообщило посольство Украины в Минске, поскольку среди задержанных есть два гражданина страны. Также среди выдворенных один гражданин РФ.

"По информации посольства Украины в Белоруссии, двух задержанных в Минске журналистов — граждан Украины — депортировали, в 23.40 они вылетели на Украину авиарейсом Минск-Одесса", — сказано в сообщении ведомства.

Телеканал "Настоящее время" был создан радиостанцией "Радио Свобода" при участии "Голоса Америки". Эти организации финансируются Конгрессом США через правительственное Агентство по глобальным медиа.