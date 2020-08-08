В Белоруссии задержали журналистов телеканала "Настоящее время" и выдворили из страны. Они вылетели на Украину.
Об этом сообщило посольство Украины в Минске, поскольку среди задержанных есть два гражданина страны. Также среди выдворенных один гражданин РФ.
"По информации посольства Украины в Белоруссии, двух задержанных в Минске журналистов — граждан Украины — депортировали, в 23.40 они вылетели на Украину авиарейсом Минск-Одесса", — сказано в сообщении ведомства.
Телеканал "Настоящее время" был создан радиостанцией "Радио Свобода" при участии "Голоса Америки". Эти организации финансируются Конгрессом США через правительственное Агентство по глобальным медиа.
Эксперты не исключают полного разрыва отношений России и Белоруссии, а эскалация конфликта повышает риск развития ситуации по украинскому сценарию.