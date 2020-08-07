В Армении приняли закон, запрещающий иностранные телеканалы. Соответствующий документ подписал президент Армен Саркисян.

Закон запрещает трансляции иностранных телеканалов, включая российские, через общественный мультиплекс. По мнению заслуженного журналиста Армении, военного эксперта Гургена Хажакяна, в этом нет политической подоплеки.

"Я склонен думать, что там никаких политических моментов нет. Как журналист с тридцатилетним стажем в этом поле и общественно-политическом, я думаю, что там политики нет. Смотрите, ведь под запрет попали не только российские или американские каналы, а вообще иностранные.

Я думаю, что это все-таки технические какие-то, юридические моменты. Тем более, что все эти каналы на платном сегменте есть. У меня подключена очень популярная в Армении крупнейшая система телевещания "Ucom Universal Connections", я спокойно с удовольствием все эти каналы смотрю", — пояснил эксперт.