Запад не доверяет Лукашенко, потому что видит его отношение к России. Пока Россия оплачивает дружбу с Белоруссией, Лукашенко нагло обманывает "старшего брата".
Такое мнение высказал политолог, независимый эксперт по постсоветскому пространству и странам СНГ Андрей Суздальцев.
"Запад не доверяет Александру Лукашенко. Там видят прекрасно, как он относится к Москве, как он ее обманывает. Лукашенко пытался устроить провокацию с задержанными россиянами, сейчас шантажирует Россию. Он действительно реально собирается выдавать половину этих ребят Украине. Это вообще кошмар, конечно", — пояснил эксперт.
Он отметил, что для Запада Лукашенко всегда был выгодным вариантом, так как там понимают, что никакого реального братства и интеграции с Россией у Белоруссии нет.
"Мы сейчас обнаружили, что прошло 25 лет, и ничего нет. Ни одного интеграционного шага нет. Лукашенко, проводя антироссийскую внешнюю политику Крыма и всего остального, Сирии, он — идеальное оружие против Москвы, которое Москва сама и оплачивает. Это лучший вариант, чем Украина. Но, с другой стороны, Лукашенко, конечно, им неприятен. И они сидят тихо, наблюдая, а вдруг Москва убьет Лукашенко своими руками", — резюмировал политолог.
Напомним, кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью немецкому изданию обратилась к канцлеру Германии. Она попросила Ангелу Меркель повлиять на Лукашенко.
Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.