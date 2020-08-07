Политолог: Лукашенко - лучшее оружие против России

Запад не доверяет Лукашенко, потому что видит его отношение к России. Пока Россия оплачивает дружбу с Белоруссией, Лукашенко нагло обманывает "старшего брата".

Такое мнение высказал политолог, независимый эксперт по постсоветскому пространству и странам СНГ Андрей Суздальцев.

"Запад не доверяет Александру Лукашенко. Там видят прекрасно, как он относится к Москве, как он ее обманывает. Лукашенко пытался устроить провокацию с задержанными россиянами, сейчас шантажирует Россию. Он действительно реально собирается выдавать половину этих ребят Украине. Это вообще кошмар, конечно", — пояснил эксперт.

Он отметил, что для Запада Лукашенко всегда был выгодным вариантом, так как там понимают, что никакого реального братства и интеграции с Россией у Белоруссии нет.

"Мы сейчас обнаружили, что прошло 25 лет, и ничего нет. Ни одного интеграционного шага нет. Лукашенко, проводя антироссийскую внешнюю политику Крыма и всего остального, Сирии, он — идеальное оружие против Москвы, которое Москва сама и оплачивает. Это лучший вариант, чем Украина. Но, с другой стороны, Лукашенко, конечно, им неприятен. И они сидят тихо, наблюдая, а вдруг Москва убьет Лукашенко своими руками", — резюмировал политолог.

Напомним, кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью немецкому изданию обратилась к канцлеру Германии. Она попросила Ангелу Меркель повлиять на Лукашенко.