Миссия СНГ оценила досрочные выборы в Белоруссии

Формат досрочного голосования, несмотря на многочисленную критику, используется во многих странах Европы, в США. Если это комфортно, то такую систему можно применять.

Такое мнение высказал глава миссии СНГ на президентских выборах в Белоруссии Сергей Лебедев. Он отметил, что досрочное голосование в республике организовано хорошо. В этом году присутствует и политический накал.

"Мы рассматриваем это как растущую активность избирателя. Есть и ряд других причин: информации много, созданы широкие возможности для изложения своих взглядов и программ. По каналам прошли выступления всех кандидатов в президенты, они имели возможность высказаться и на общественных мероприятиях. Препятствий для агитационной работы и изложения своих программ мы не видим, возможность предоставлена. Судя по сегодняшней картине, право избирателей отдать голос за кандидата, который им предпочтителен, соблюдено и обеспечивается всеми участниками избирательного процесса", — подчеркнул Лебедев.

В миссию СНГ вошли представители восьми стран из 11 возможных. Всего — 180 наблюдателей.

Досрочное голосование завершится в Белоруссии 8 августа. А уже на следующий день пройдут выборы президента республики.

По данным ЦИК Белоруссии, явка на досрочное голосование по итогам первых трех дней составила 22,47%.