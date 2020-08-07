Озвучена явка на досрочных выборах в Белоруссии

Явка на досрочное голосование на выборах президента в Белоруссии составила 22,47%. Таковы итоги за первые три дня.

Напомним, досрочное голосование началось в стране 4 августа и продлится до 8 августа. 9 августа в республике пройдут выборы президента.

Следить за процедурой будут 243 иностранных наблюдателя. Среди них будут и россияне. Сегодня делегация Совета Федерации направилась в Минск.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в сети появился план "белорусского Майдана". По мнению политолога Олега Неменского, госпереворот в стране вряд ли случится, но в этом году ожидается его репетиция. Он отметил, что такие попытки были и в 90-х годах, и в 2010-х. А вот с 2015 года Запад решил сотрудничать с Лукашенко. Все свои президентские сроки батька имел масштабную поддержку избирателей, а оппозиция была представлена "маргинальными прозападными националистами".

Накануне выборов в Белоруссии задержали граждан США. По словам Лукашенко, задержаны несколько человек с американскими паспортами и женатых на сотрудницах Госдепа. По мнению президента, у задержанных была задача дестабилизировать ситуацию в стране.