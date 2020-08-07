В Белоруссии накануне выборов задержали граждан США

Президент Александр Лукашенко в ходе совещания по обеспечению безопасности избирательной кампании заявил, что в Белоруссии "задержаны несколько человек", которые имели американские паспорта и "были женаты на американских женщинах".
По словам белорусского лидера, в преддверии президентских выборов в стране, которые состоятся 9 августа,
"было задержано довольно много людей, которые собирались дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов".
Каким боком здесь люди с американскими паспортами — Батька не пояснил. Просто вскользь уточнил, что "они работают в Госдепе".
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