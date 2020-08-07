До "майдана" белорусы пока "не дозрели", но репетиция, наверное, будет

Чем ближе президентские выборы в Белоруссии, тем сильнее там накаляются страсти. Вчера в Сети даже был опубликован план "майдана" на случай, если итоги голосования не устроят оппозицию.

Насколько такой сценарий развития событий реалистичен?

Об этом журналисту "Правды.Ру" рассказал Олег Неменский, старший научный сотрудник, политолог, историк в РИСИ, Сектор европейских стран СНГ и Балтии:

- В целом попытки устроить белорусский Майдан предпринимаются ещё с 90-х годов, и, собственно, до 2015 года Запад основную свою политику направлял именно на такой сценарий смены власти в Белоруссии. Но в 2014–2015 годах произошло изменение в пользу сотрудничества с Лукашенко, так как все эти попытки оказались неудачными.

А неудачными они оказались, в общем-то, из-за того, что Лукашенко удавалось сохранять самую, наверное, большую поддержку в белорусском обществе. За него действительно выступало большинство. Оппозиция, представленная главным образом белорусскими прозападными националистами, была действительно маргинальной.

Сейчас ситуация несколько изменилась. Мы не знаем, какой процент белорусского общества поддерживает Лукашенко, но явно, что:

во-первых, эта поддержка сильно сократилась — действительно, его рейтинг, несомненно, падает, это просто очевидно;

во-вторых, изменилась оппозиция: если раньше она выступала с теми взглядами, которые, в общем-то, для власти были не опасны, потому как их готово было поддержать меньшинство населения, то сейчас мы видим, что такие (недопущенные, правда, к выборам) кандидаты в президенты, как Цепкало, Бабарико народу симпатичны — это уже не маргинальные прозападные националистические организации, а часть белорусской же элиты.

Это радикальные изменения всей ситуации в стране, потому как раньше Лукашенко представители белорусской элиты вызов не бросали.

И несомненно также, что такие перемены связаны и с изменениями в настроениях самих белорусов.

Очевидно, выступая уже с немаргинальных позиций, с позиций, гораздо более близких взгляду большинства населения в Белоруссии, оппозиционеры уже имеют определенный шанс на завоевание симпатий крупной части населения.

Впервые складывается такая ситуация, когда власть нынешнего президента стоит под вопросом.

Я сомневаюсь в том, что попытка Майдана сейчас в Белоруссии может увенчаться успехом. Раскол в белорусских элитах наметился, но он не столь глубокий, чтобы полетела вся система. В принципе, большая часть белорусских элит хотят сохранить всё как есть.

И тех условий, которые необходимы для организации Майдана, какие мы видели в других государствах, в Белоруссии не создано. Да, там есть большая сеть прозападных организаций, но, например, тот же Сорос там почти отсутствует, нет так называемого олигархата, который бы попытался оспорить власть президента. Да и вооруженные силы, все силовые структуры сохраняют абсолютную лояльность Лукашенко. Так что я думаю, что у него достаточно сил, чтобы…

- Противостоять этому, да?

- Удержать власть. И, соответственно, я подозреваю, что всё-таки Майдан, конечно, попытаются устроить. Это открытые планы, они заявляются.

Впервые оппозиция выступает с довольно интересной, привлекательной программой — программой не прихода к власти другого человека, а просто смены системы, то есть у Тихановской проект именно смены системы, а не какой-либо новой ориентации Белоруссии.

Она выступает за то, чтобы, придя к власти, устроить честные выборы, то есть качественно изменить систему, но не править самой, а передать власть тому, кого поддержит большинство белорусов. Это привлекательное для многих предложение.

Раньше против Лукашенко выступали люди, которые, в общем-то, явно ему и в личном плане, и в политическом проигрывали, и вряд ли могли привлечь голоса большинства населения. Но сейчас по крайней мере точно можно сказать, что значительная часть населения могла бы такой проект поддержать. Действительно, я думаю, что пока это будет скорее репетиция, и сама оппозиция, как мне кажется, понимает, что это как разбег на будущее, чем реальный шанс сейчас сменить власть.