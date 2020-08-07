Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Озвучена явка на досрочных выборах в Белоруссии
Алексис Санчес получил от "МЮ" 7,5 млн компенсации
Число жертв взрыва в Бейруте выросло
Транспортный налог могут отменить на некоторые автомобили в России
Мотыльки стали прототипом изобретения вьетнамских инженеров
Власти итальянского города нашли золотой клад
Байден передумал насчет "одинаковых афроамериканцев"
Лукашенко пригласили в Крым, чтобы показать, как всё было на самом деле
Один из ликвидированных боевиков в Назрани был чемпионом Азии

До "майдана" белорусы пока "не дозрели", но репетиция, наверное, будет

Экспертное мнение

Чем ближе президентские выборы в Белоруссии, тем сильнее там накаляются страсти. Вчера в Сети даже был опубликован план "майдана" на случай, если итоги голосования не устроят оппозицию.

Насколько такой сценарий развития событий реалистичен?

Об этом журналисту "Правды.Ру" рассказал Олег Неменский, старший научный сотрудник, политолог, историк в РИСИ, Сектор европейских стран СНГ и Балтии:

 - В целом попытки устроить белорусский Майдан предпринимаются ещё с 90-х годов, и, собственно, до 2015 года Запад основную свою политику направлял именно на такой сценарий смены власти в Белоруссии. Но в 2014–2015 годах произошло изменение в пользу сотрудничества с Лукашенко, так как все эти попытки оказались неудачными.

А неудачными они оказались, в общем-то, из-за того, что Лукашенко удавалось сохранять самую, наверное, большую поддержку в белорусском обществе. За него действительно выступало большинство. Оппозиция, представленная главным образом белорусскими прозападными националистами, была действительно маргинальной.

Сейчас ситуация несколько изменилась. Мы не знаем, какой процент белорусского общества поддерживает Лукашенко, но явно, что:

  • во-первых, эта поддержка сильно сократилась — действительно, его рейтинг, несомненно, падает, это просто очевидно;
  • во-вторых, изменилась оппозиция: если раньше она выступала с теми взглядами, которые, в общем-то, для власти были не опасны, потому как их готово было поддержать меньшинство населения, то сейчас мы видим, что такие (недопущенные, правда, к выборам) кандидаты в президенты, как Цепкало, Бабарико народу симпатичны — это уже не маргинальные прозападные националистические организации, а часть белорусской же элиты.

Это радикальные изменения всей ситуации в стране, потому как раньше Лукашенко представители белорусской элиты вызов не бросали.

И несомненно также, что такие перемены связаны и с изменениями в настроениях самих белорусов.

Очевидно, выступая уже с немаргинальных позиций, с позиций, гораздо более близких взгляду большинства населения в Белоруссии, оппозиционеры уже имеют определенный шанс на завоевание симпатий крупной части населения.

Впервые складывается такая ситуация, когда власть нынешнего президента стоит под вопросом.

Я сомневаюсь в том, что попытка Майдана сейчас в Белоруссии может увенчаться успехом. Раскол в белорусских элитах наметился, но он не столь глубокий, чтобы полетела вся система. В принципе, большая часть белорусских элит хотят сохранить всё как есть.

И тех условий, которые необходимы для организации Майдана, какие мы видели в других государствах, в Белоруссии не создано. Да, там есть большая сеть прозападных организаций, но, например, тот же Сорос там почти отсутствует, нет так называемого олигархата, который бы попытался оспорить власть президента. Да и вооруженные силы, все силовые структуры сохраняют абсолютную лояльность Лукашенко. Так что я думаю, что у него достаточно сил, чтобы…

 - Противостоять этому, да?

 - Удержать власть. И, соответственно, я подозреваю, что всё-таки Майдан, конечно, попытаются устроить. Это открытые планы, они заявляются.

Впервые оппозиция выступает с довольно интересной, привлекательной программой — программой не прихода к власти другого человека, а просто смены системы, то есть у Тихановской проект именно смены системы, а не какой-либо новой ориентации Белоруссии.

Она выступает за то, чтобы, придя к власти, устроить честные выборы, то есть качественно изменить систему, но не править самой, а передать власть тому, кого поддержит большинство белорусов. Это привлекательное для многих предложение.

Раньше против Лукашенко выступали люди, которые, в общем-то, явно ему и в личном плане, и в политическом проигрывали, и вряд ли могли привлечь голоса большинства населения. Но сейчас по крайней мере точно можно сказать, что значительная часть населения могла бы такой проект поддержать. Действительно, я думаю, что пока это будет скорее репетиция, и сама оппозиция, как мне кажется, понимает, что это как разбег на будущее, чем реальный шанс сейчас сменить власть.

Последние материалы
Власти итальянского города нашли золотой клад
Байден передумал насчет "одинаковых афроамериканцев"
Muru Music планирует запустить платформу музыкальной терапии, основанную на ИИ
Лукашенко пригласили в Крым, чтобы показать, как всё было на самом деле
Один из ликвидированных боевиков в Назрани был чемпионом Азии
До "майдана" белорусы пока "не дозрели", но репетиция, наверное, будет
В Хабаровском крае ввели карантин из-за африканской чумы
Выдача россиян Украине стала бы политической смертью для Лукашенко
Доход кинотеатров России за неделю превысил 54 млн рублей
Определены все участники "финала восьми" Лиги Европы
Популярное
Новости Белоруссии
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко

Состояние здоровья Александра Лукашенко вызывает в последнее время озабоченность. Её разделяет врач-психиатр, психотерапевт, психолог Александр Федорович.

Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Новости Белоруссии
В Сети опубликован план белорусского Майдана
Наука и техника
Яблочный уксус помогает снизить уровень сахара в крови
Василий Амирджанов Митингофобия властей создает проблемы государству Василий Амирджанов Игорь Буккер Заметки о писателе, которого едва не казнили за книгу Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против Руслан Веснянко
Комментарии
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Народ Белоруссии выберет президента, которого заслуживает
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Батька Лукашенко "подписал себе приговор" арестом россиян
Почему Путин не реагирует на обвинения Лукашенко в гостерроризме?
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Эксперты прогнозируют сроки падения режима Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Билл Гейтс рассказал о "катастрофе страшнее коронавируса"
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Врач-психиатр рассказал, что происходит с Александром Лукашенко
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Россия при "путинизме" стала опасной державой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ