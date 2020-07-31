Украина добьется компенсации от Ирана даже через суд

Украинские власти готовы подать на Иран в международный суд. Так или иначе, официальный Киев привлечен страну к ответственности за сбитый Boeing.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Безусловно, если переговоры с Ираном будут безуспешными, то мы пойдем в международные суды, и я абсолютно не сомневаюсь в том, что мы привлечем Иран к ответственности и Иран выплатит все необходимые компенсации. Но это план "Б", а план "А" — это переговоры с Ираном о решении всех вопросов и выплате компенсаций", — подчеркнул руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

Первый раунд переговоров уже прошел, намечена новая встреча.

Напомним, что в январе под Тегераном иранскими военными был сбит Boeing компании "Международные авиалинии Украины". Жертвами стали 176 человек. По признанию иранских властей, военные приняли пассажирский лайнер за крылатую ракету.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый самолет. Однако реализация вопроса займет некоторое время.